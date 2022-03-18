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Brother DCP-9040CN
Brother DCP-9040CNАксессуары для brother dcp-9040cn

Фотобарабан для brother dcp-9040cn

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1 534 690 выполненных заказов
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Buba 30.07.2021
Скажу честно сайдекс удивил !!! Зарегистрировал аккаунт на почту outlook.live.com, пользовался сайдексом а когда пришло время выводить деньги, то на почту просто-напросто не пришло письмо с подтверждением реквизитов. Думал что меня налюбили, обратился в поддержку в течение суток подтвердил свой аккаун на сайдексе и мне благополучно поменяли почту, а через 2 дня денюшки пришли на карту. Как выяснилось на outlook.live.com от сайдекса вообще не приходят письма, у outlook.live.com очень интересная политика. Если не хотите такого же гемора как у меня, не пользуйтесь этой почтой. Но если вдруг вы столкнулись с такой же бедой то пишите в поддержку они быстро все исправят.
Константин 18.02.2021
Думал что мой сайдекс обман, но оказалось все иначе. Когда скопилась сумма 500 рублей мне ее перевели на карту в течении суток. Мне как пенсионеру это хорошая помощь. Всем друзьям и знакомым рекомендую этот сервис.Все по честному!
Вадим И. 27.02.2020
Плюсы: Все ок
Общее впечатление: Все пришло в срок ,соответствует описанию и фото!
Алексей Т. 25.02.2020
Плюсы: Большой ассортимент, быстрая доставка, недорого.
Минусы: Ненашел
Общее впечатление: Заказывал аккумулятор для старого LG. Всё нашлось в наличие. Доставили быстро. Всё работает.
Николай К. 24.02.2020
Плюсы: общение с оператором магазина,быстрая доставка,качество товара и хорошая упаковка посылки, смс уведомления.
Минусы: нет.
Общее впечатление: рекомендую всем этот магазин.
Александр М. 23.02.2020
Плюсы: Скорость работы
Минусы: Нет
Общее впечатление: Отличный магазин
Сидоров 18.02.2020
Плюсы: Доставили 31.12
Четко быстро
Минусы: Нет
Общее впечатление: Заказывал Нанолиф. Привезли четко,быстро, всё работает. заказ 1470994
Александр Л. 17.02.2020
Плюсы: Привезли всё вовремя и в лучшем виде
Минусы: нет
Общее впечатление: Всё доставили вовремя и в отличном состоянии, цена порадовала, в Ситилинке оказалось на 600р. дороже!
Simf68 15.02.2020
Плюсы: Очень понравилась оперативность работы персонала их доброжелательность и внимание.
Минусы: не заметил
Сидоров 12.02.2020
Плюсы: Доставили 31.12
Четко быстро
Минусы: Нет
Общее впечатление: Заказывал Нанолиф. Привезли четко
Сергей Чуманкин 09.02.2020
Пришло очень быстро. Качество соответствует. Спасибо.
Анастасия Г. 06.02.2020
Плюсы: Удобство выбора и заказа. Всё наглядно и понятно. Оперативная обработка и отправка. Приобретала электронную книжку. Заказ разместила за неделю до нового года, опасалась, что не успеет приехать., но зря. Всё успели )))
Минусы: Не выявлено
Nadejdak1775 05.02.2020
Плюсы: Обслуживание отлично, доставка супер быстро. Товар полностью соответствует заказу. Очень рада. Буду заказывать ещё у этого магазина.
Минусы: Недостатков не выявила.
Егор С. 02.02.2020
Плюсы: Цена, общение, доставка.
Минусы: Отсутствуют
Общее впечатление: Перед отправкой уточнили информацию по заказу. Предложили различные варианты по срокам.
Олег Х. 01.02.2020
Плюсы: Нашёл редкую модель техники.
Минусы: Транспортная компания Пикпойнт могла бы и побыстрее доставить заказ.
Общее впечатление: Заказ был очень хорошо упакован, надёжно.) 10 минут распаковывал коробку.)))
Сайдекс обещает 100 рублей на счёт телефона за отзыв, но только обещает.)))
Михаил С. 31.01.2020
Плюсы: Большой ассортимент, товар отличного качества, возможность оплаты при получении.
Минусы: Долго обрабатывался заказ(возможно из-за новогодних праздников)
Общее впечатление: Буду и дальше делать заказы в этом магазине.
александр г. 30.01.2020
некоторые неточности в описании товара (особенно в плане совместимости с внешними устройствами), но в целом всё решаемо.
Dean Lowrey 30.01.2020
Плюсы: Хорошее оформление сайта. Хорошая реклама. Быстрая реакция на оформление заказа.
Общее впечатление: Нормальный интернет-магазин. Только где-то нужно набраться терпения, в какой-то момент времени поволноваться... И в итоге получите то, чего хотели.
Заказывали бурбухаечку для хранения информации на 500 ГБ в 2014 году.
Представляете, до сих пор в строю!!
Елена Б. 29.01.2020
Плюсы: Широкий ассортимент, нашла товар, которого нигде не было. Заявку обработали быстро, доставили тоже быстро. Проблем не возникло ни с чем. Состояние товара отличное.
Общее впечатление: Очень довольна взаимодействием с магазином
Антон К. 27.01.2020
Плюсы: Вежливый персонал,перезвонили быстро. Отправили посылку в день заказа,в течении 2-х дней товар был у меня ( живу в Твери)
Общее впечатление: Обязательно буду пользоваться услугами Сайдекса в дальнейшем
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